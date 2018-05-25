Городская дума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана

Городская дума Екатеринбурга приняла отставку мэра города и главы местного парламента Евгения Ройзмана, который ранее написал заявление о сложении полномочий.

В пятницу депутаты также приняли поправки в устав города, которые отменяют прямые выборы мэра Екатеринбурга. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Сам Ройзман на внеочередном заседании городской думы отсутствовал. Накануне в разговоре с "Новой газетой" он сообщил, что ему нечего там делать, так как он все сказал во вторник. 22 мая Ройзман объявил, что уходит в отставку. Причиной такого решения он назвал отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Он заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет принимать участие в обмане людей, и отказался вносить в повестку заседания вопрос об изменении устава города.

Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены. Евгений Ройзман занимал этот пост с 2013 года.

В начале апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. С инициативой отменить выборы мэра выступил глава региона Евгений Куйвашев.