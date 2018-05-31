Следователи проверяют сообщение о пытках в полиции Воронежа

Следственный комитет России проверяет сообщение о применении насилия к волонтеру штаба Навального в Воронеже и его знакомым. Об этом Радио Свобода рассказали в правозащитной организации "Зона права", куда пострадавшие обратились за помощью.
По словам волонтера Максима Гребенюка, его вместе с друзьями вызвали в полицию через неделю после визита к знакомым 18 мая. Там из них стали выбивать признание в краже мобильного телефона. Волонтер утверждает, что полицейские надевали ему на голову пакет с нашатырем.
В беседе с порталом МБХ Медиал Гребенюк допустил, что действия полиции могли быть связаны с его деятельностью в штабе Навального, но подчеркнул, что остальные пострадавшие не участвуют в оппозиционном движении.
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