"Прокатить на карусели". Полицейские в Краснодаре пытали участника митинга

Задержанный на шествии 5 мая в Краснодаре Дмитрий Свитнев заявил об избиении сотрудниками полиции – на бедрах парня остались многочисленные гематомы. По его словам, полицейские били его ногами, а так же избивали других активистов, отказывавшихся подписывать пустые бланки протоколов. Кому-то хватало угрозы или первого тычка под ребра, других наотмашь били по лицу, говорит Свитнев. Правозащитники утверждают, что кубанские полицейские регулярно используют такие методы для получения показаний и явок с повинной.

Местный штаб Алексея Навального, как и штабы в других городах, подал уведомление о проведении 5 мая шествия и митинга в центре Краснодара. Мэрия традиционно отказала, предложив альтернативную площадку возле спортивного комплекса на окраине. Во время январской "забастовки избирателей" организаторы на нее согласились, однако в этот раз они настаивали на шествии по улице Красной, главной в Краснодаре. И оно, несмотря на отсутствие согласования, состоялось: участники с развернутыми плакатами прошли несколько кварталов от McDonald’s до краевой администрации, среди протестующих оказались двое колоритных казаков.

Начались потасовки с крепкими молодыми людьми в гражданской одежде

В выходные центральную улицу города перекрывают от автомобилей, поэтому на пешеходной улице было много гуляющих горожан, тут же проводились детские спортивные соревнования. В конечной точке представитель штаба Вера Холодная в мегафон, выданный полицией, предложила всем расходиться. Но ее не послушали. После этого начались потасовки с крепкими молодыми людьми в гражданской одежде, а несколько десятков активистов затолкнули в автозаки. Среди них оказался 21-летний Дмитрий Свитнев.

Он учился в Москве на программиста, вернулся в родной Новороссийск и работает теперь в сфере IT. Признается, что родные пока ничего не знают о задержании и избиении в полиции – им он сказал, что просто поедет в Краснодар.

– С прошлого года я несколько раз участвовал в акциях, проводимых штабом Алексея Навального, 5 мая приехал на нее в Краснодар из Новороссийска. Вместе со всеми шел по улице Красной. И тут вдруг начались провокации со стороны людей в гражданской одежде, которые нападали на активистов, завязалась потасовка, нас сразу начали теснить бойцы ОМОНа. Я пытался оттягивать людей, мешая их незаконному, как считаю, задержанию. После этого двое мужчин (один в форме, второй без) повалили меня на землю и потащили в автозак, – рассказывает Свитнев.

Тех, кто начинал возмущаться или не хотел подписывать пустые графы, отводили в кабинет

Дмитрия доставили в отдел полиции по улице Октябрьской. Там один из сотрудников начал составлять административный протокол по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Полицейские и задержанные сидели в одном помещении, одни писали рапорта, другие составляли протоколы. Тех, кто начинал возмущаться или не хотел подписывать пустые графы, отводили в кабинет.

– Меня полицейский пытался заставить расписаться под пустой графой, я отказался. Он начал нецензурно выражаться в мой адрес, наступил на ногу, скрутил ухо и говорит: "Даю последний шанс сделать по-хорошему". Я отказался. Меня повели в кабинет, где находились несколько мужчин в гражданской одежде, – рассказывает программист. – Там этот же полицейский несколько раз наотмашь ударил меня открытой ладонью по лицу, продолжая угрожать. Если его слова цитировать вольно, то получится – ты что здесь самый умный? Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!

Видя, что задержанный не реагирует на удары, полицейский предложил: "Ребята, нужно прокатить его на карусели". Двое сотрудников тут же растянули Дмитрия за руки, начав поочередно, стоя сбоку, со всей силы бить ногами по бедрам.

– После десяти-пятнадцати ударов, которые я терпел, прозвучала фраза "Ну что, петь будешь?" Дальше молчать не имело смысла, я вскрикнул от боли. Так как меня могли покалечить в этом же кабинете, то я подписал пустой протокол, – вспоминает Свитнев.

На него, как и на подавляющее большинство задержанных, составили два административных протокола – по 19.3 и 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия"), подписав которые активисты провели ночь в камере для задержанных. С Дмитрием находились два человека, одного из которых также избили – в момент составления протокола он потерял сознание.

В Ленинском районном суде Свитнева приговорили к суткам административного ареста, которые истекли к моменту возвращения в спецприемник, а по ст. 20.2 КоАП оштрафовали на 10 тысяч рублей.

– Заседания там поставлены на поток, судья уходил в совещательную комнату буквально на несколько секунд. Я заявил, что меня избивали, но судья сказал, что на данном заседании этот вопрос не рассматривается. Сначала он объявил двое суток ареста, а в постановлении указаны одни сутки, – подытожил Дмитрий.

Полицейские научились не оставлять следов, поэтому сперва били ладонью по лицу

Адвокат Алексей Аванесян говорит, что нарушающие закон полицейские уже научились не оставлять следов. Поэтому его подзащитного, как и других задержанных, сперва били открытой ладонью по лицу.

– Когда Дмитрий отказался выполнять их требование, то стали бить ногами. Можно предположить, что они понимали – от таких ударов обязательно появятся гематомы, но это их уже не пугало. Видимо, полицейские считали, что бить вышедших на мирное мероприятие людей можно, за это ничего не будет, – рассуждает юрист. – Если честно, не пойму, зачем вообще нужно было мучить парня? Отказывается подписывать протокол – в нем делается соответствующая пометка, материал уходит в суд.

По словам Аванесяна, 6 мая они подали заявление о возбуждении уголовного дела на сотрудников полиции, прикрепив взятые из интернета скриншоты фотографий с шествия – на некоторых из них рядом с активистами видны мужчины, в которых Дмитрий опознал избивавших его. Выяснилось, что они служат в отделе полиции по Прикубанскому округу Краснодара и, вероятно, поэтому были уверены, что их не узнают.

В пресс-службе УВД по Краснодару Радио Свобода переадресовали в региональный главк МВД, где попросили перезвонить, а затем отказались комментировать заявление об избиении задержанного.

– В Краснодарском крае мы работаем с прошлого года. За это время с заявлениями пришли 23 гражданина, по 15 мы сейчас продолжаем работать. В среднем выходит два-три сообщения в месяц. Около семи из них – по отделу полиции Анапы, также фигурируют отделы полиции Сочи, Геленджика и Краснодара, – рассказал Радио Свобода руководитель регионального отделения Комитета против пыток Сергей Романов.

По его оценке, особую тревогу вызывает ситуация в ОМВД по Анапе, избитые в котором жалуются на пытки током. По четырем заявлениям недавно возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

С первого раза уголовное дело против полицейских никогда не возбуждают

– С первого раза такое уголовное дело никогда не возбуждают. По двум последним делам мы получили, соответственно, восемь и одиннадцать отказов в возбуждении. Каждый раз обжаловали их, попадая на приемы к руководству Следственного комитета России, – говорит Романов. – Только после этого постановления об отказе отменяются как незаконные, дело возбуждают вновь.

В большинстве случаев цель пыток в отделах полиции – выбивание признательных показаний и явок с повинной. Поэтому избитые, как правило, пытаются защитить свои права, доказывая, что признания подписаны под пытками, замечает Романов.

По словам уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Сергея Мышака, обращений на полицейские пытки по задержаниям на акции 5 мая в аппарат омбудсмена пока не было.

– Мы стараемся не проводить самостоятельную проверку поступающих заявлений, поскольку наши возможности в этом плане ограничены, а сразу обращаемся в прокуратуру. Это наиболее действенный способ повлиять на ситуацию, – поясняет Сергей Мышак. – В этом году некоторые сигналы нашли подтверждение, на данный момент к нарушителям принимались пока административные меры.

В отделе полиции задержанного молотили деревянными вешалками и шваброй

Иногда применявших недозволенные методы полицейских удается наказать. Так, в начале апреля, обвинение по ч.3 ст.286 УК РФ предъявлено бывшим оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД по Кавказскому району Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, сотрудники при патрулировании заметили мужчину, который, как им показалось, вел себя подозрительно. Поэтому они принялись избивать его прямо на улице, продолжив затем в служебном автомобиле. Уже в отделе полиции задержанного молотили деревянными вешалками и шваброй. В результате потерпевший получил перелом ребер и кровоизлияние правого глаза. На время расследования уголовного дела экс-полицейские заключены под стражу.

Несколько лет назад бывшие сотрудники ППС из Сочи Александр Хомяков, Алексей Просяный и Алексей Бутяев получили условный срок за избиение мужчины, которого незаконно задержали, поместив в наручниках в камеру для административно задержанных. Чтобы скрыть должностное преступление, в отношении потерпевшего они составили протокол о мелком хулиганстве. Но в суде удалось доказать его незаконность. Экс-полицейские получили от 2,5 до 4 лет условно и общий на всех штраф в 100 тысяч рублей.