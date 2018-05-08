Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

"Прокатить на карусели". Полицейские в Краснодаре пытали участника митинга

Задержанный на шествии 5 мая в Краснодаре Дмитрий Свитнев заявил об избиении сотрудниками полиции – на бедрах парня остались многочисленные гематомы. По его словам, полицейские били его ногами, а так же избивали других активистов, отказывавшихся подписывать пустые бланки протоколов. Кому-то хватало угрозы или первого тычка под ребра, других наотмашь били по лицу, говорит Свитнев. Правозащитники утверждают, что кубанские полицейские регулярно используют такие методы для получения показаний и явок с повинной.

Местный штаб Алексея Навального, как и штабы в других городах, подал уведомление о проведении 5 мая шествия и митинга в центре Краснодара. Мэрия традиционно отказала, предложив альтернативную площадку возле спортивного комплекса на окраине. Во время январской "забастовки избирателей" организаторы на нее согласились, однако в этот раз они настаивали на шествии по улице Красной, главной в Краснодаре. И оно, несмотря на отсутствие согласования, состоялось: участники с развернутыми плакатами прошли несколько кварталов от McDonald’s до краевой администрации, среди протестующих оказались двое колоритных казаков.

Начались потасовки с крепкими молодыми людьми в гражданской одежде

В выходные центральную улицу города перекрывают от автомобилей, поэтому на пешеходной улице было много гуляющих горожан, тут же проводились детские спортивные соревнования. В конечной точке представитель штаба Вера Холодная в мегафон, выданный полицией, предложила всем расходиться. Но ее не послушали. После этого начались потасовки с крепкими молодыми людьми в гражданской одежде, а несколько десятков активистов затолкнули в автозаки. Среди них оказался 21-летний Дмитрий Свитнев.

Дмитрий Свитнев регулярно ходит на акции Навального
Дмитрий Свитнев регулярно ходит на акции Навального

Он учился в Москве на программиста, вернулся в родной Новороссийск и работает теперь в сфере IT. Признается, что родные пока ничего не знают о задержании и избиении в полиции – им он сказал, что просто поедет в Краснодар.

– С прошлого года я несколько раз участвовал в акциях, проводимых штабом Алексея Навального, 5 мая приехал на нее в Краснодар из Новороссийска. Вместе со всеми шел по улице Красной. И тут вдруг начались провокации со стороны людей в гражданской одежде, которые нападали на активистов, завязалась потасовка, нас сразу начали теснить бойцы ОМОНа. Я пытался оттягивать людей, мешая их незаконному, как считаю, задержанию. После этого двое мужчин (один в форме, второй без) повалили меня на землю и потащили в автозак, – рассказывает Свитнев.

Тех, кто начинал возмущаться или не хотел подписывать пустые графы, отводили в кабинет

Дмитрия доставили в отдел полиции по улице Октябрьской. Там один из сотрудников начал составлять административный протокол по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Полицейские и задержанные сидели в одном помещении, одни писали рапорта, другие составляли протоколы. Тех, кто начинал возмущаться или не хотел подписывать пустые графы, отводили в кабинет.

– Меня полицейский пытался заставить расписаться под пустой графой, я отказался. Он начал нецензурно выражаться в мой адрес, наступил на ногу, скрутил ухо и говорит: "Даю последний шанс сделать по-хорошему". Я отказался. Меня повели в кабинет, где находились несколько мужчин в гражданской одежде, – рассказывает программист. – Там этот же полицейский несколько раз наотмашь ударил меня открытой ладонью по лицу, продолжая угрожать. Если его слова цитировать вольно, то получится – ты что здесь самый умный? Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!

Видя, что задержанный не реагирует на удары, полицейский предложил: "Ребята, нужно прокатить его на карусели". Двое сотрудников тут же растянули Дмитрия за руки, начав поочередно, стоя сбоку, со всей силы бить ногами по бедрам.

Задержанного Свитнева полициейские, по его словам, били ногами
Задержанного Свитнева полициейские, по его словам, били ногами

– После десяти-пятнадцати ударов, которые я терпел, прозвучала фраза "Ну что, петь будешь?" Дальше молчать не имело смысла, я вскрикнул от боли. Так как меня могли покалечить в этом же кабинете, то я подписал пустой протокол, – вспоминает Свитнев.

На него, как и на подавляющее большинство задержанных, составили два административных протокола – по 19.3 и 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия"), подписав которые активисты провели ночь в камере для задержанных. С Дмитрием находились два человека, одного из которых также избили – в момент составления протокола он потерял сознание.

В Ленинском районном суде Свитнева приговорили к суткам административного ареста, которые истекли к моменту возвращения в спецприемник, а по ст. 20.2 КоАП оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Следы от пыток остались и на руке Дмитрия Свитнева
Следы от пыток остались и на руке Дмитрия Свитнева

– Заседания там поставлены на поток, судья уходил в совещательную комнату буквально на несколько секунд. Я заявил, что меня избивали, но судья сказал, что на данном заседании этот вопрос не рассматривается. Сначала он объявил двое суток ареста, а в постановлении указаны одни сутки, – подытожил Дмитрий.

Полицейские научились не оставлять следов, поэтому сперва били ладонью по лицу

Адвокат Алексей Аванесян говорит, что нарушающие закон полицейские уже научились не оставлять следов. Поэтому его подзащитного, как и других задержанных, сперва били открытой ладонью по лицу.

– Когда Дмитрий отказался выполнять их требование, то стали бить ногами. Можно предположить, что они понимали – от таких ударов обязательно появятся гематомы, но это их уже не пугало. Видимо, полицейские считали, что бить вышедших на мирное мероприятие людей можно, за это ничего не будет, – рассуждает юрист. – Если честно, не пойму, зачем вообще нужно было мучить парня? Отказывается подписывать протокол – в нем делается соответствующая пометка, материал уходит в суд.

По словам Аванесяна, 6 мая они подали заявление о возбуждении уголовного дела на сотрудников полиции, прикрепив взятые из интернета скриншоты фотографий с шествия – на некоторых из них рядом с активистами видны мужчины, в которых Дмитрий опознал избивавших его. Выяснилось, что они служат в отделе полиции по Прикубанскому округу Краснодара и, вероятно, поэтому были уверены, что их не узнают.

В пресс-службе УВД по Краснодару Радио Свобода переадресовали в региональный главк МВД, где попросили перезвонить, а затем отказались комментировать заявление об избиении задержанного.

– В Краснодарском крае мы работаем с прошлого года. За это время с заявлениями пришли 23 гражданина, по 15 мы сейчас продолжаем работать. В среднем выходит два-три сообщения в месяц. Около семи из них – по отделу полиции Анапы, также фигурируют отделы полиции Сочи, Геленджика и Краснодара, – рассказал Радио Свобода руководитель регионального отделения Комитета против пыток Сергей Романов.

По его оценке, особую тревогу вызывает ситуация в ОМВД по Анапе, избитые в котором жалуются на пытки током. По четырем заявлениям недавно возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

С первого раза уголовное дело против полицейских никогда не возбуждают

– С первого раза такое уголовное дело никогда не возбуждают. По двум последним делам мы получили, соответственно, восемь и одиннадцать отказов в возбуждении. Каждый раз обжаловали их, попадая на приемы к руководству Следственного комитета России, – говорит Романов. – Только после этого постановления об отказе отменяются как незаконные, дело возбуждают вновь.

В большинстве случаев цель пыток в отделах полиции – выбивание признательных показаний и явок с повинной. Поэтому избитые, как правило, пытаются защитить свои права, доказывая, что признания подписаны под пытками, замечает Романов.

По словам уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Сергея Мышака, обращений на полицейские пытки по задержаниям на акции 5 мая в аппарат омбудсмена пока не было.

– Мы стараемся не проводить самостоятельную проверку поступающих заявлений, поскольку наши возможности в этом плане ограничены, а сразу обращаемся в прокуратуру. Это наиболее действенный способ повлиять на ситуацию, – поясняет Сергей Мышак. – В этом году некоторые сигналы нашли подтверждение, на данный момент к нарушителям принимались пока административные меры.

В отделе полиции задержанного молотили деревянными вешалками и шваброй

Иногда применявших недозволенные методы полицейских удается наказать. Так, в начале апреля, обвинение по ч.3 ст.286 УК РФ предъявлено бывшим оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД по Кавказскому району Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, сотрудники при патрулировании заметили мужчину, который, как им показалось, вел себя подозрительно. Поэтому они принялись избивать его прямо на улице, продолжив затем в служебном автомобиле. Уже в отделе полиции задержанного молотили деревянными вешалками и шваброй. В результате потерпевший получил перелом ребер и кровоизлияние правого глаза. На время расследования уголовного дела экс-полицейские заключены под стражу.

Несколько лет назад бывшие сотрудники ППС из Сочи Александр Хомяков, Алексей Просяный и Алексей Бутяев получили условный срок за избиение мужчины, которого незаконно задержали, поместив в наручниках в камеру для административно задержанных. Чтобы скрыть должностное преступление, в отношении потерпевшего они составили протокол о мелком хулиганстве. Но в суде удалось доказать его незаконность. Экс-полицейские получили от 2,5 до 4 лет условно и общий на всех штраф в 100 тысяч рублей.

Материалы по теме

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG