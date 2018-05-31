В подмосковном Щелканове разогнали митинг против свалки

В Рузском районе Подмосковья полиция разогнала митинг против мусорного полигона "Сычево". YouTube-канал Sota.Vision сообщает о трех десятках задержанных, портал "ОВД-Инфо" – о четырех, а также о составлении протоколов о нарушении на публичной акции.

Митинг проходил в деревне Щелканово. Ее жители уже несколько недель протестуют против свалки, которая должна стать альтернативой мусорному полигону "Ядрово" под Волоколамском. 29 мая участников акции также задерживали.

Акции против мусорных полигонов и заводов по переработке мусора в Подмосковье усилились весной, когда в Волоколамске за медицинской помощью обратились десятки детей. Местные жители связывают инцидент с выбросами свалочного газа с "Ядрово". В правоохранительных органах утверждают, что дети пострадали не из-за него.

Жители города требуют ввести режим чрезвычайной ситуации.