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В подмосковном Щелканове разогнали митинг против свалки

Акция против мусорного полигона, архивное фото

В Рузском районе Подмосковья полиция разогнала митинг против мусорного полигона "Сычево". YouTube-канал Sota.Vision сообщает о трех десятках задержанных, портал "ОВД-Инфо" – о четырех, а также о составлении протоколов о нарушении на публичной акции.

Митинг проходил в деревне Щелканово. Ее жители уже несколько недель протестуют против свалки, которая должна стать альтернативой мусорному полигону "Ядрово" под Волоколамском. 29 мая участников акции также задерживали.

Акции против мусорных полигонов и заводов по переработке мусора в Подмосковье усилились весной, когда в Волоколамске за медицинской помощью обратились десятки детей. Местные жители связывают инцидент с выбросами свалочного газа с "Ядрово". В правоохранительных органах утверждают, что дети пострадали не из-за него.

Жители города требуют ввести режим чрезвычайной ситуации.

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