В Иркутске 8 детей получили ожоги в развлекательной комнате ТЦ

В Иркутске восемь детей получили ожоги, играя в развлекательной комнате торгового центра "КомсоМОЛЛ". В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что школьники в возрасте от 7 до 10 лет доставлены в больницу с термическими ожогами первой и второй степени. На место происшествия были направлены 8 бригад скорой медицинской помощи, а также две реанимационные бригады. Некоторые пострадавшие получили ожоги до 40% тела.

По данным портала Irk.ru, во время проведения химического опыта в игровой комнате произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости. Открытого возгорания в торговом центре не было, но, по данным управления МЧС, из здания было эвакуировано около 1,5 тысяч человек.

На сайте торгового центра сообщается, что сегодня там праздник, посвящённый Дню защиты детей. В анонсе мероприятия в социальных сетях говорилось, что его участники "вздрогнут от маленького водородного взрыва" и узнают, как устроен фейерверк.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС объявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. Сообщалось, что в момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы.