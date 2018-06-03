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Свобода в клубах

Человек, который думал. Эфир в 18.05

Станислав Асеев

О Станиславе Асееве в плену и в литературе – его киевские издатели на “Книжном Арсенале”

Как молодой интеллектуал стал заключенным МГБ ДНР? Любитель Канта, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины, в подвале без возможности выхода на связь. Особенности жизни в заключении от задержанных и пострадавших. Репортажи и блоги Стаса Васина (псевдоним Асеева) как один из главных источников о происходящем в ДНР. Герой книги Асеева “Мельхиоровый слон, или Человек, который думал”, и автор: одно и то же лицо молодого искателя приключений во Французском легионе? Как Александр Ретивов получил эту рукопись для публикации? Информационная безопасность и дело Станислава Асеева. Почему Асеева до сих пор не обменяли, несмотря на обращения международных писательских организаций? Презентация повести Асеева на книжной ярмарке “Арсенал” в Киеве и дело Асеева в свете голодовки Олега Сенцова.

Татьяна Ретивов, директор издательства “Каяла”; Александр Ретивов, администратор издательства “Каяла”. В записи Татьяна Якубович, редактор Донбасс.Реалии; Олег Котенко, координатор центра по обмену и освобождению заложников; Ирина Геращенко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированнию конфликта на востоке страны.

Совместный проект Украинской и Русской служб Радио Свобода.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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