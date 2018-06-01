Трамп призвал Канаду снять барьеры для американских фермеров

Президент США призвал власти Канады снять торговые барьеры для американского сельского хозяйства и фермеров. Об этом Дональд Трамп написал в твиттере.

Ранее Трамп переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил о необходимости уравновесить торговый баланс между Соединенными Штатами и Европой. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Накануне Макрон назвал решение США "незаконным и ошибочным".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал американские меры "неприемлемыми". Канадские власти в ответ на действия США ввели свои пошлины на сумму более 16 миллиардов долларов. Дополнительные налоги будут введены, в частности, на виски, пивные бочки и некоторые промышленные товары для населения.

С 1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. Налог на ввоз стали из этих стран составит 25 процентов, а алюминия – 10 процентов.

ЕС раскритиковал решение Вашингтона и оспорил импортные пошлины США во Всемирной торговой организации. Брюссель также заявил о принятии ответных мер до 20 июня. В частности, Евросоюз может ввести новые сборы на американские джинсы, некоторые сорта виски, арахисовую пасту и мотоциклы.