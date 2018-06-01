Борьба за жизнь Олега Сенцова

Идет 19 день голодовки в колонии Лабытнанги украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Переговорщики от власти: Людмила Нарусова и Ксения Собчак, - безуспешно пытались уговорить Сенцова остановить смертельно опасную акцию протеста.

1 и 2 июня на Украине, в России и в других странах мира проходит глобальная акция #SaveOlegSentsov. Ее основным требованием является освобождение всех украинских граждан, находящихся в заключении в российских тюрьмах, включая объявившего голодовку обвиненного Путиным в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова.

Выполнимо ли требование освобождения украинских политзаключенных в России? Возможен ли обмен "всех на всех": примерно 60 украинских политзэков в тюрьмах России на пленных россиян и агентов спецслужб Москвы, задержанных в Украине?

Обсудят правозащитник Александр Черкасов ("Мемориал "), правозащитник и адвокат Сергей Шаров-Делоне, публицист и правозащитник Александр Скобов ( Санкт-Петербург), журналист Адам Михник. Из Киева с нами обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию"1 июня в 19-05.