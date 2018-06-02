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В Саудовской Аравии заработал Минкульт

Церемония открытия развлекательного центра в Эр-Рияде, апрель 2018 года

В Саудовской Аравии начало работать министерство культуры. Соответствующий указ подписал глава королевства Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд. Об этом сообщает Al Arabia. Новое министерство возглавил наследный принц Бадр бен Абдалла бен Фархан.

На протяжении нескольких месяцев в Саудовской Аравии идут реформы.

В начале мая Эр-Рияд объявил о запуске проекта "Качество жизни – 2020". Инвестиции в него составляют около 35 миллиардов долларов. В рамках проекта власти Саудовской Аравии намерены развивать культуру и искусство. В частности, к 2020 году в королевстве планируется построить 45 кинотеатров, 16 театров и более 40 библиотек. Первый после 35-летнего перерыва кинотеатр в Саудовской Аравии уже открылся в апреле.

Проводимые в королевстве реформы затронули и права женщин. Так, в октябре прошлого года женщины получили право водить автомобиль и самостоятельно посещать общественные места. В январе стало известно, что власти Саудовской Аравии утвердили выдачу виз женщинам старше 25 лет, путешествующим без сопровождения мужчин. В феврале генпрокуратура страны объявила о конкурсном приеме женщин на работу следователями.

По мнению властей, реформы должны диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.

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