Саудовская Аравия начнет выдавать визы одиноким туристкам

Власти Саудовской Аравии начнут выдавать визы женщинам старше 25 лет, путешествующим без сопровождения мужчин. Ожидается, что новые правила начнут действовать уже в первом квартале 2018 года. Однократную визу будут выдавать на срок до 30 дней.

Ранее женщины не могли въезжать в Саудовскую Аравию без сопровождения родственника мужского пола. Теперь этот запрет сохранится только для тех, кому не исполнилось 25 лет.

В государственной комиссии по туризму Саудовской Аравии сообщили, что власти вводят новые правила для повышения привлекательности страны среди путешественников.

В Саудовской Аравии уже несколько месяцев идут реформы, которые продвигает наследный принц Мохаммед бин Сальман. В октябре женщины получили право водить автомобиль и самостоятельно посещать общественные места. Кроме того, в стране можно проводить концерты и другие развлекательные мероприятия. В конце прошлого года стало известно, что в стране впервые после 35-летнего перерыва откроются кинотеатры. По мнению властей, реформы должны диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.