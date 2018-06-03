Авиация Израиля ударила по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные самолеты минувшей ночью нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на ракетный обстрел, проведенный по территории Израиля. Об этом сообщили представители вооруженных сил Израиля.

2 июня израильские военные объявили, что по меньшей мере четыре снаряда были выпущены из Газы по Израилю. Перехвачены были три ракеты, а одна упала сама.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля. Жители Газы заявили, что израильские самолеты нанесли удары по трем объектам, принадлежащим группировке ХАМАС, контролирующей палестинскую территорию. Пресс-служба израильской армии сообщила, что были поражены 10 объектов, используемые ХАМАС в трех лагерях в секторе Газа.

О жертвах в результате ударов израильской авиации не сообщается. Ранее на этой неделе Израиль достиг неофициального прекращения огня с вооруженными палестинскими группировками в Газе после наиболее сильной эскалации военных действий с 2014 года.