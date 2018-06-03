В Словении в воскресенье проходят парламентские выборы

В Словении в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы. Как отмечает Рейтер со ссылкой на опросы общественного мнения, партия бывшего премьер-министра Янеза Яншы, выступающая против мигрантов, наберет больше всего голосов, но при этом недостаточно, чтобы сформировать правительство самостоятельно.

Накануне голосования правая Словенская демократическая партия Янши по опросам показала высокую степень поддержки избирателей. По результатам опроса, проведенного газетой "Дневник" 26 мая, второе место может занять левоцентристский "Список Марьяна Шареца", возглавляемый бывшим комиком.

Растущая популярность Яншы в традиционно умеренной Словении стала отражением всплеска правого популизма в Центральной и Восточной Европе в связи с притоком в Европу мигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Республика бывшей Югославии Словения, которая также является родиной первой леди США Мелании Трамп, вступила в Европейский союз в 2004 году и использует валюту евро с 2007 года.