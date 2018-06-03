Жемчужина Екатерины, зуб Леннона и слон фон Ноймана

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Крупнейшая в мире пресноводная жемчужина, когда-то принадлежавшая Екатерине Великой, продана с аукциона в Нидерландах за 320 тысяч евро. Жемчужина весит 120 грамм и называется «Спящий лев», потому что напоминает его своей формой. Она была найдена в 18 веке в дельте Жемчужной реки, недалеко от Гонконга, и куплена бухгалтером голландской Объединенной Восточно-Индийской компании. Когда он умер, жемчужина продали с аукциона в Амстердаме, где её приобрела императрица России Екатерина II. После её смерти жемчужина пропала и обнаружилась в 19 веке в Польше. Там её опять купил голландец, и она хранилась в его семье несколько поколений, пока в 1979-м её не приобрело «Амстердамское жемчужное общество», которое и продало её теперь с аукциона японскому бизнесмену.

2. Канадский стоматолог Дэвид Зак, который в 2011 купил на аукционе зуб Джона Леннона, предлагает всем тем, кто считает себя внебрачным ребенком убитого члена The Beatles, сравнить свою ДНК с ДНК Леннона и, если родство подтвердится, получить свою долю в наследстве музыканта, которое оценивают в 400 миллионов фунтов стерлингов. «Джон был очень популярным парнем, занимался сексом со многими женщинами и вряд ли всё время думал о предохранении», - говорит Зак. Перед тем, как сравнивать ДНК, потенциальные родственники должны будут подписать с Заком соглашение, гарантирующее ему определенный процент от их доли в наследстве. Это не первая интересная идея Зака — после приобретения зуба он заявлял, что хочет клонировать Леннона. Кстати, предки Зака происходят из Украины, где их фамилия звучала как Жук.

3. Для того, чтобы войти в измененное состояние сознания, не обязательно принимать наркотики. Достаточно 10 минут пристально смотреть кому-то в глаза. Это обнаружил итальянский психолог Джовани Капуто из Университета Урбино. В его эксперименте люди, которые долго смотрели глаза, испытывали эффекты, типичные при приёме кетамина и ЛСД: изменения форм и цветов и даже галлюцинации. Контрольная группа, которая столько же времени смотрела на стену, ничего такого не видела. В предыдущем эксперименте Капуто подопытные испытывали похожие, хотя и не такие сильные, переживания после 10 минут пристального смотрения в зеркало.

4. Американский журнал Consumer Reports в последнем номере рекомендовал своим читателям не покупать автомобиль Tesla 3 из-за слишком длинного тормозного пути (46 метров с 96 км/ч). Илон Маск пообещал исправить проблему за неделю и действительно через несколько дней выпустил апдейт програмного обеспечения Tesla 3, который сокращает тормозной путь автомобиля почти на 7 метров. Для установки апдейта не нужно ехать в техсервис, он скачивается сам. «За 19 лет я протестировал более 1000 автомобилей, но никогда не видел ничего подобного», - признался Джейк Фишер, отвечающий в Consumer Reports за тестирование автомобилей.

5. Плутон, который разжаловали из планет за слишком маленький для планеты размер, может быть вообще не единым гомогенным небесным телом, а миллиардом слипшихся вместе комет. Так считают американские исследователи на основании данных, полученных от двух исследовательских космических аппаратов — американского New Horizons и европейского Rosrtta.

6. В Европе нашли самое старое на континенте дерево — сосну Гейльдрейха, которой 1230 лет. Она стоит одиноко на горном утёсе, правда, не на севере диком, как у Лермонтова, а на юге Италии. Предыдущий рекорд — 1075 лет - принадлежал растущей в Греции сосне того же вида. Но всё это ерунда по сравнению с растущими в Калифорнии и Неваде осистыми межгорными соснами, самой старой из которых уже 5079 лет.

7. Канадские медики придумали прибор, который наклеивает на раны искусственную кожу. Выглядит его работа примерно так же, как работа элементарного катушечного устройства для наклейки липкой ленты. Достаточно провести им, например, по месту ожога, и на нём образуется плёнка из искусственной кожи, которая может заменить настоящую.



8. Американские учёные не отстают от канадских. Они создали искусственные нервы, которые способны соединяться с настоящими и передавать сигналы. Это может стать настоящей революцией в протезировании. Искусственные нервы уже успешно испытаны на тараканах.



9. Школьники обычно считают, что очкарики — шибко умные. Во взрослом возрасте они обычно расстаются с этой иллюзией, понимая, что близорукость никак не связана с интеллектом. Оказывается, зря. Британские ученые, изучив генетические данные 300 тысяч человек, выяснили, что люди с высоким интеллектом на 30% чаще всех остальных имеют плохое зрение. С другой стороны, они на 30% реже страдают серьёзными депрессиями, а также менее подвержены сердечным приступам, раку лёгких и остеоартрозу.

10. И под конец — самое странное. Молодой американский ученый Стивен Т. Пьянтадоси, которого журнал Forbes в 2012 году внёс в список «30 до 30» — 30 подающих самые большие надежды учёных, которым ещё нет 30 лет — обнаружил удивительное следствие теории динамических систем. В своей короткой — всего 4 страницы — научной статье он демонстрирует, как построить элементарную функцию одного параметра, которая будет с любой заданной точностью соответствовать любому произвольному набору точек на плоскости. Иными словами, все рисунки из точек на плоскости будут являться отображениями одной и той же функции с разными значениями одного-единственного параметра.

Эти рисунок слона и подпись Жоана Миро «нарисованы» одной и той же элементарной функцией одного параметра fθ(x) = sin2[28xarcsin √θ], только в первом случае этот параметр θ равен 0.2446847266734745458227540656 · · ·, а во втором θ = 0.0024265418055000401935387620 · · · (оба параметра приведены не полностью, они имеют несколько сотен тысяч знаков после запятой). Слона здесь нарисован не случайно, это отсылка к знаменитому «слону фон Нойману» - высказыванию математика Джона фон Ноймана о том, что с четырьмя параметрами он может описать слона, а с пятым — заставить его махать хоботом. Пьянтадоси показал, что в четырех параметрах нет необходимости — достаточно и одного.

Одним из важных следствий этого открытия, которое с трудом укладывается в голове, является то, что учёным нужно с крайней осторожностью относиться как к выведению математических закономерностей из статистических данных, так и к выдвижению чисто теоретических научных гипотез, поскольку некоторые теории могут «объяснить» любые экспериментальные данные, на самом деле ничего не объясняя.