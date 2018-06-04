СМИ: кипрские банки замораживают счета всех офшорных компаний

Банки Кипра 1 июня получили от Центробанка предписание о закрытии счетов всех офшорных компаний до выяснения детальной информации об их реальных бенефициарах.

Об этом в материале для Forbes пишет партнер юридической компании Paragon Advice Group Александр Захаров, информацию публикует также издание The Bell и кипрские сайты. Официального комментария Центробанка Кипра нет.

Соответствующая мера, как утверждает Захаров, коснется в первую очередь фирм из таких юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова и другие островные территории Карибского региона, Сейшельские острова.

Как указывает Захаров в заметке для Телеграм-канала Fun&Profit, который ведет финансовый журналист Елена Тофанюк, отныне от собственников компаний, среди прочего, будут требовать раскрыть конечных владельцев, копии паспортов, адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме, выписки по оплате налога на доходы физических лиц, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по счетам в других банках, ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии, а также аудированную отчетность как минимум за год до открытия счета, управленческий баланс и источники доходов и благосостояния.

Такая мера была принята, как утверждается, после состоявшегося в начале мая визита в страну представителей Минфина США, которые убедили кипрских регуляторов начать избавляться от счетов, связанных с российскими бенефициарами.

Ранее аналогичные меры против российских и других иностранных счетов начали принимать латвийские банки. С конца марта они стали замораживать средства клиентов из России, потребовав от них пакет документов, который фактически делал бессмысленным использование ими офшорных компаний.