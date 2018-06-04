В Томске завели уголовное дело в отношении "Свидетелей Иеговы"

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении участников религиозного объединения "Свидетели Иеговы" по статье об организации деятельности экстремистской организации. Задержан один местный житель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщила, что по версии следствия, с августа 2017 по май 2018 года жители Томска создали религиозное объединение, на собраниях которого изучались религиозные материалы с международного сайта "Свидетелей Иеговы", запрещенные в России и внесенные в список экстремистских, проводилась проповеди с целью вовлечения граждан в деятельность организации.

23 мая Биробиджанский районный суд почти на два месяца арестовал 55-летнего местного жителя по подозрению в организации деятельности экстремистского религиозного объединения Свидетели Иеговы.

10 мая суд во Владивостоке арестовал на два месяца последователя Свидетелей Иеговы Валентина Осадчука. Его обвиняют в участии в экстремистской организации. 21 февраля Арбитражный суд Амурской области постановил лишить "Свидетелей Иеговы" земельного участка, которым они владели в Тынде.

Верховный суд признал в прошлом году экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России". Запрет работы организации привел к ликвидации управленческого центра Свидетелей Иеговы в Санкт-Петербурге и религиозных организаций по всей России. На весну прошлого года в российских регионах их насчитывалось больше 300. Верховный суд также решил передать имущество организации, оставшееся после удовлетворения исков кредиторов, в собственность России.