В Москве полиция задержала двух студентов МГУ во время экзамена в университете. Их подозревают в порче указателя к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо.

Задержанные сообщили, что их обвиняют в вандализме и якобы вычислили по камерам. У студентов отобрали телефоны, чтобы прочитать переписки в мессенджере Telegram. По их словам, полицейские обещали дать меньший штраф, если задержанные будут с ними сотрудничать.

​О том, что у стен МГУ появится площадка вместимостью до 40 тысяч человек для просмотра футбольных матчей со свободной продажей пива, стало известно в апреле 2016 года. По первоначальному плану смотреть игры болельщики должны были на Красной площади, но оргкомитет чемпионата мира отказался от этой идеи из-за недостаточной вместительности.

Учащиеся и сотрудники МГУ протестуют против фан-зоны. В феврале они пытались добиться встречи с ректором вуза. В апреле с активистами беседовал заместитель главы правительства Аркадий Дворкович, который позднее заверял, что сторонам удалось добиться приемлемого решения.