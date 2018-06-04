В России перед ЧМ-2018 резко выросли цены на отели и авиабилеты

В городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, резко выросла стоимость аренды жилья и авиабилетов. В Москве еще на прошлой неделе средняя цена за сутки проживания в трехзвездочном отеле колебалась в районе 3–6 тысяч рублей. С понедельника, 4 июня, многие отели увеличили стоимость в два-три раза.

В гостиницах ВДНХ, способных принять в общей сложности около двух тысяч гостей, цена стандартных двухместных номеров поднялась с 3900 рублей до 9900 рублей.

"На прошлой неделе мы еще не выставляли цены на даты проведения чемпионата мира, поскольку было не до конца ясно, каков спрос, – рассказали Радио Свобода в администрации отеля "Золотой колос". – С понедельника, 4 июня, открылся безвизовый въезд для иностранных граждан и количество бронирований номеров выросло вдвое. Сейчас места в отелях еще есть, но, по нашим прогнозам, их не останется в течение этой недели".

По данным компании OneTwoTrip, самый большой рост стоимости аренды жилья показывает Калининград – там цены в июне-июле 2018 года относительно мая увеличились в 3,5 раза. На втором месте – Нижний Новгород (в 3,2 раза), на третьем – Екатеринбург (в 2,5 раза). Санкт-Петербург поднял цену размещения гостей в отелях и апартаментах на 40 процентов.

Еще больше выросли цены на внутренние перелеты. Общероссийское объединение пассажиров обратилось по этому поводу с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Как рассказал журналистам заместитель главы организации Илья Зотов, сейчас цены на авиабилеты, по сравнению со средними ценами с начала года, отличаются в шесть-семь раз. "Изменения связаны именно с чемпионатом, в другие месяцы повышения нет, – пояснил он. – Ключевой вопрос здесь – обычные люди, представители малого и среднего бизнеса, которые вынуждены ездить в командировки по России и просто не смогут в июне воспользоваться авиасообщением. Им придется отменять ранее запланированные мероприятия".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России. Иностранные болельщики, имеющие билеты на матчи, могут въезжать в Россию без оформления визы.