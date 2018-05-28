Активисты пожаловались в ЕСПЧ на запрет митингов во время ЧМ-2018

Члены Молодежного правозащитного движения из Санкт-Петербурга пожаловались в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на запрет выбирать места для пикетов и митингов во время чемпионата мира по футболу. Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Власти очистили городское пространство от протестных акций на период проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу", чтобы туристы не узнали "о требованиях граждан соблюдать обязательства и уважать права человека", - отмечают активисты. С таким же заявлением ранее выступила и международная организация Human Rights Watch, напомнив обещание FIFA "глобально соблюдать в своей деятельности права человека".

В жалобе идет речь о президентском указе, согласно которому с 25 мая по 25 июля 2018 года место, время и число участников публичных акций в городах, в которых проходит чемпионат мира по футболу, должны определять местные власти по согласованию с МВД и ФСБ.

По мнению правозащитников , власти получают "карт-бланш на изгнание любых общественно-политических публичных акций на окраины города", а также это приводит к чрезмерному ограничению свободы мирных собраний. Заявители просят Конституционный судпризнать неконституционными спорные нормы, а ЕСПЧ — практику их применения.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.