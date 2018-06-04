В США оправдали кондитера, который отказался печь торт для гей-пары

Верховный суд США оправдал кондитера Джека Филипса, который по религиозным соображением отказался делать специальный праздничный торт для свадьбы двух геев.

В июле 2012 года Чарли Крейг и Дэвид Маллинс решили заказать торт для своей свадьбы (на тот момент штат Колорадо, где они жили, не признавал однополых браков) у популярного денверского кондитера Джека Филипса, владельца кондитерской Masterpiece. Филипс – глубоко верующий христианин – отказался делать специальный торт, предложив Крейгу и Маллинсу купить у него какой-нибудь из готовых.

Пара подала на Филипса жалобу в Комиссию по гражданским правам. Комиссия приказала Филипсу делать свадебные торты для однополых пар и прослушать курс антидискриминационных лекций.

Филипс обжаловал решение в суде, проиграл и подал апелляцию. В декабре 2017 года дело дошло до Верховного суда США.

Сегодня Верховный суд семью голосами против двух вынес решение в пользу Филипса. В тексте судебного решения указано, что дело кондитера является особым случаем и не может использоваться для дискриминации членов ЛГБТ-сообщества.