Швейцарские банки заблокировали $1 млрд на счетах Вексельберга

Швейцарские банки во избежание санкций со стороны США заблокировали более миллиарда долларов на личных счетах российского олигарха Виктора Вексельберга. Об этом со ссылкой на источники в "Ренове" – группе компаний миллиардера – сообщает Forbes.

Вексельберг находится под санкциями США по подозрению в причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году. В мае сообщалось, что в рамках расследования этого дела Вексельберга в Нью-Йорке допросили сотрудники Федерального бюро расследований США.