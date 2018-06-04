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Швейцарские банки заблокировали $1 млрд на счетах Вексельберга

Виктор Вексельберг

Швейцарские банки во избежание санкций со стороны США заблокировали более миллиарда долларов на личных счетах российского олигарха Виктора Вексельберга. Об этом со ссылкой на источники в "Ренове" – группе компаний миллиардера – сообщает Forbes.

Вексельберг находится под санкциями США по подозрению в причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году. В мае сообщалось, что в рамках расследования этого дела Вексельберга в Нью-Йорке допросили сотрудники Федерального бюро расследований США.

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