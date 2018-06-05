Спецпрокурор Мюллер предъявил новые обвинения Полу Манафорту

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет расследование предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию 2016 года, предъявил новые обвинения Полу Манафорту - бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа. По оценке Мюллера, Манафорт пытался повлиять на свидетелей.

Мюллер заявил в обращении в суд, что Пол Манафорт, освобожденный из-под стражи под залог в ожидании суда, неоднократно пытался связаться с двумя людьми из "Габсбургской группы", фирмы, с которой он работал до 2014 года и продвигал интересы бывшего президента Украины Виктор Янукович.

В заявлении суда говорится, что ФБР имеет документы, заявления и телефонные записи, свидетельствующие о том, что Манафорт пытался связаться с потенциальными свидетелями в феврале в нарушение условий его освобождения под залог.

В своем в обращении в суд округа Колумбия Мюллер просит отозвать или пересмотреть порядок освобождения Манафорта до суда. Манафорт был помещен под домашний арест после того, как в октябре ему были предъявлены обвинения. Он обвиняется в отмывании денег и нерегистрации в качестве иностранного агента, а также банковском и налоговом мошенничестве. Он не признал себя виновным.

Манафорт является самым старшим участником кампании Трампа, которому могут быть предъявлены обвинения. Однако ни одно из предъявленных ему обвинений не связано с его деятельностью во время короткого пребывания в качестве председателя кампании Трампа в середине 2016 года. Ряд обвинений относится к его работе от имени Януковича, который был отстранен от власти в результате уличных протестов в 2014 году и теперь живет в изгнании в России.

В обвинительном заключении, сделанном в начале этого года, Мюллер обвинил Манафорта в тайном лоббировании в Вашингтоне и Европе интересов "бывших высокопоставленных европейских политиков" в 2012 и 2013 годах от имени правительства Януковича. Бывшие политики, которым было выплачено более 2 миллионов евро за работу, не раскрывали, что им платят за лоббирование, как того требует закон США. "План заключался в том, чтобы бывшие политики, неофициально называемые "Габсбургской группой", по-видимому, предоставляли свои независимые оценки действий правительства Украины, когда на самом деле были платными лоббистами, представлявшими интересы Украины", - говорится в обвинительном заключении.

Мюллер потребовал от судьи изменить меру пресечения для Манафорта. Суд по делу Манафорта должен состояться 17 сентября в Вашингтоне.