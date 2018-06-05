Госдума запретила поисковикам выдавать ссылки на запрещенные сайты

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты.

Согласно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, если поисковики не прекратят выдавать по запросам пользователей ссылки на заблокированные информационные ресурсы, они будут наказываться штрафами от 500 до 700 тысяч рублей. Физическим лицам нарушение запрета обойдется в 3–5 тысяч рублей, должностным – в 30–50 тысяч.

Аналогичные штрафы вводятся за неисполнение операторами "обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора", которая содержит перечень сайтов, заблокированных на территории Российской Федерации.

Авторами новых поправок в КоАП выступили депутат от "Единой России" Максим Кудрявцев, Николай Рыжак из "Справедливой России" и Александр Ющенко из КПРФ. Они являются дополнением к закону о запрете анонимайзеров, который Госдума приняла год назад.