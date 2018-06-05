Олег Навальный получил второе высшее образование в колонии

Олег Навальный, осужденный по так называемому "делу "Ив Роше", получил второе высшее образование в колонии. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Брат оппозиционера Алексея Навального пояснил, что дистанционно выучился на юриста. Он добавил, что пришлось "оттачивать юридическое мастерство в ожесточенных судебных баталиях с администрацией ИК-5".

22 мая стало известно, что Олега Навального поместили в штрафной изолятор за месяц до освобождения. Это произошло уже в седьмой раз. По словам осужденного, его наказывали за то, что он сидел за столом после отбоя, носил майку или проснулся позже положенного.

В конце апреля Президиум Верховного суда России в среду оставил без изменений приговор по "делу "Ив Роше". Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был по нему приговорен к условному сроку, а его брат Олег – к реальному лишению свободы сроком три с половиной года.