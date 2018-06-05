ЕСПЧ присудил 11 тысяч евро избитому в милиции жителю Чувашии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал 11 тысяч евро в пользу жителя Чувашии Артура Иванова, который пожаловался на мизерную компенсацию за пытки в милиции.

В апреле 2007 года Иванов был необоснованно доставлен в участковый пункт № 1 города Новочебоксарска. Там капитан милиции Сергей Медведев несколько раз ударил задержанного, в том числе по голове, после чего его левое ухо перестало слышать. На следующий день врачи зафиксировали у потерпевшего "надрыв левой барабанной перепонки".

По итогам разбирательства Новочебоксарский горсуд признал милиционера виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Иванов же подал иск в суд о компенсации морального вреда в размере 312 тысяч рублей, но в результате смог отсудить лишь 20 тысяч рублей. После этого он обратился с жалобой в ЕСПЧ.

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В своем решении суд в Страсбурге подчеркнул: размер компенсации, которую взыскали российские суды в пользу Иванова, не являлся достаточным — он намного меньше той суммы, которую присуждает ЕСПЧ по схожим делам.

"Примечательно, что ЕСПЧ предлагал сторонам заключить мировое соглашение на сумму 7 100 евро, но правительство РФ отказалось, - рассказал адвокат потерпевшего Алексей Глухов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права". – В меморандуме российские власти упорно твердили, что исполнили все свои обязательства по восстановлению нарушенных прав Иванова, а компенсация в 20 тысяч рублей отвечает требованиям справедливости. Европейский суд отклонил доводы российской стороны и взыскал ровно столько, сколько просил сам пострадавший".