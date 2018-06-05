Покончил с собой украинский кинорежиссер Леонид Кантер

В понедельник, 4 июня, застрелился Леонид Кантер - украинский режиссер, продюсер, путешественник и писатель. Об этом сообщают украинские СМИ. Тело 36-летнего Кантера обнаружили в его доме в селе Обирок Борзнянского района Черниговской области. Информацию о самоубийстве подтвердили в управлении полиции Черниговской области.

Сообщается, что рядом с телом полицейские обнаружили оружие. Проверяются все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении полиции. Кантер был продюсером десятков короткометражных фильмов, музыкальных клипов, социальных и рекламных роликов. В 2003 году он основал киностудию "Лизард филмс", которая выпустила около 50 картин.

В 2015 году он создал полнометражный документальный фильм о защитниках Донецкого аэропорта.