Медиакорпорация РCЕ/РС сожалеет в связи с решением суда Азербайджана

Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода выразила сожаление в связи с решением Верховного суда Азербайджана от 4 июня поддержать запрет правительством республики интернет-сайта Азербайджанской службы нашей компании. По оценке РСЕ/РС, речь идет о нарушении принципа свободы слова. В своем заявлении корпорация указывает, что продолжит использовать все законные пути, чтобы оспорить это решение.

"В 2014 году, когда власти Азербайджана закрыли наше бюро в Баку, не принимая во внимание законодательные нормы, мы осознали, что, как и другие независимые СМИ, находимся под угрозой", – сказал президент РСЕ/РС Томас Кент. – Новое постановление Верховного суда Азербайджана подтверждает это. Государственная власть используется в Азербайджане для подавления независимых СМИ".

Решение Верховного суда не может быть обжаловано внутри страны. Запрет инициирован генеральным прокурором Азербайджана в марте 2017 года для блокирования сайта azadliq.org на том основании, что он якобы представляет собой "угрозу национальной безопасности" и пропагандирует "насилие, ненависть и клевету". Два обращения РСЕ/РС по снятию запрета были отвергнуты, несмотря на то что власти Азербайджана в каждом случае не смогли представить доказательства, подтверждающие их утверждения.

Запрет, введенный во время президентских выборов в Азербайджане, вызвал критику международных правозащитных организаций. Комитет по защите журналистов в заявлении от 6 апреля высказал мнение, что "власти Азербайджана очистили политический ландшафт своей страны практически от всех способов выражения инакомыслия".

Принятое на этой неделе решение Верховного суда затронуло также сайты других неправительственных СМИ, в том числе оппозиционную газету "Азадлыг", "Мейдан ТВ" и две программы интернет-телевидения.

Азербайджанская служба РСЕ/РС – Radio Azadliq тем не менее остается важным источником независимых новостей для онлайн- и спутниковых аудиторий. В 2017 году каналы и аккаунты Азербайджанской службы в YouTube, Facebook и других социальных сетях зарегистрировали около 90 миллионов посещений.