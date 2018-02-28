Радио Свобода отмечает 65 лет со дня первого выхода в эфир

1 марта исполняется 65 лет со дня создания Радио Свобода. В заявлении по поводу этой даты президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент высоко оценил усилия Русской службы по предоставлению своей аудитории точной и сбалансированной информации, несмотря на угрозы свободе слова в России и трудности журналистcкой работы. "На протяжении всех 65 лет своего существования Радио Свобода сохраняло свою уникальную роль в качестве источника независимых новостей и критических комментариев, выполняя миссию защиты демократии и прав человека в России", – заявил Кент.

Информационно-политическая радиостанция возникла в 1953 году в результате усилий американской дипломатии и различных групп советских эмигрантов. До начала 1990-х годов вещание велось из Мюнхена, Нью-Йорка, Парижа и Лондона, затем – из Праги и Москвы.

Главной своей аудиторией в советский период Радио Свобода считало слушателей за "железным занавесом". Передачи Русской службы транслировались круглосуточно и охватывали весь тематический спектр: политику, экономику, религию, историю, литературу и искусство, современную музыку, спорт и путешествия. У микрофона станции выступали многие знаменитости русского зарубежья всех эмигрантских волн: Гайто Газданов, Владимир Вейдле, Георгий Адамович, Александр Галич, Виктор Некрасов, Андрей Синявский, Сергей Довлатов, Петр Вайль. В конце 1988 года было снято глушение Свободы, продолжавшееся 35 лет. В 1991 году в Москве открыто представительство Радио Свобода, с 1997 года работает веб-сайт Русской службы. В последние годы аудио- и видеопередачи Свободы транслируются преимущественно в интернете, их также можно слушать на средних волнах и с помощью сателлита, а также смотреть в эфире телеканала "Настоящее время".

Медиакорпорация​ Радио Свободная Европа/Радио Свобода, частью которой является Русская служба, – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах. Радио Свободная Европа/Радио Свобода видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни. Журналисты Радио Свобода предоставляют своей аудитории то, чего она не может получить с помощью местных средств массовой информации: новости без цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем.

Ежемесячно сайт Радио Свобода регистрирует более 7 миллионов посещений, около 2,5 миллиона из них – уникальные пользователи. Русская служба ведет круглосуточное радиовещание, производя в неделю свыше 35 часов оригинальных аудио- и видеопрограмм, развивает проект документального кино "Признаки жизни", проводит конкурсы видеоблогеров и молодых режиссеров-документалистов. Аккаунты Радио Свобода открыты в Facebook, Twitter, YouTube и других социальных сетях.

4 марта, в воскресенье, в 22.05 в эфир Радио Свобода выйдет программа Ивана Толстого из цикла "Мифы и репутации", посвященная 65-летию нашей редакции.