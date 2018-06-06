В Анапе приостановили расследование смерти задержанного полицией

В Анапе приостановлено расследование уголовного дела о смерти местного жителя в полицейской машине. Правозащитники из "Комитета против пыток" называют действия следователей незаконными.

В пресс-релизе организации подчеркивается, что потерпевших не ознакомили с результатами экспертизы. По мнению правозащитников, следствие также не провело всех необходимых действий.

В правоохранительных органах утверждают, что следователям не удалось установить обвиняемого.

Речь идет о смерти жителя Анапы Ивана Гелиева 18 марта 2017 года. Его сестра рассказала "Комитету против пыток", что ее брата посадили в полицейский УАЗ, когда тот приехал к своему другу, которого сотрудники ДПС задержали за пьяное вождение.

Залина Гелиева сообщила, что при задержании ее брат сопротивлялся. Когда его довезли до отделения, оказалось, что задержанный не подает признаков жизни. Экспертиза установила, что Иван Гелиев, вероятно, скончался от удара в шею. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.