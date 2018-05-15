Брату погибшего в ОВД Казани выплатят 10 тысяч рублей

Суд в Казани взыскал с Министерства внутренних дел России 10 тысяч рублей компенсации в пользу брата местного жителя, который умер после пыток в городском отделе полиции "Юдино". Заявитель Сергей Дроздов требовал 2 миллиона, сообщает портал "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию "Зона права".

Речь идет о задержании и смерти замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова в феврале 2012 года. По версии следствия, полицейские избивали задержанного, а потом связали в позе "ласточка", после чего тот умер. Действия сотрудников МВД зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Следственный комитет четыре раза отказывался возбуждать дело и согласился только после того, как было опубликовано видео пыток. За 5 лет дело пытались трижды прекратить, а все материалы передали в суд после того, как летом прошлого года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу брата погибшего.

Все четверо полицейских, арестованные по делу о гибели Павла Дроздова, получили условные сроки.