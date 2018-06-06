Госдума может лишить подростков права на врачебную тайну

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинской документации несовершеннолетних старше 15 лет. Сейчас эти данные составляют врачебную тайну.

Проект закона внесли депутаты Самарской думы, которые считают, что инициатива позволит родителям узнавать о подростковых беременностях, болезнях, передаваемых половым путем, курении табака, употреблении алкоголя и наркотиков, сообщает "Коммерсантъ".

В пояснительной записке депутаты ссылаются на социологические опросы учащихся 7, 9 и 11-х классов, проведенные Центром социологии образования Института управления образованием РАО. По ним 22% школьников ведут половую жизнь, среди одиннадцатиклассников опыт сексуальных отношений имеют почти 38%. Также авторы законопроекта указывают на данные Всемирной организации здравоохранения, по которым 3% 11-летних, 7% 13-летних и 12% 15-летних мальчиков в России употребляют алкогольные напитки не менее раза в неделю.

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Сейчас по закону "Об основах охраны здоровья" родители 15-летнего подростка могут получить информацию о состоянии его здоровья только на условиях его добровольного согласия. Депутаты же хотят сделать так, чтобы согласие не надо было получать вплоть до достижения 18-летнего возраста.

"Мы занимаемся экспертизой законопроекта, – рассказал "Коммерсанту" председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. – Он должен быть рассмотрен в осеннюю сессию". При этом Морозов отметил, что инициативу поддерживают не все члены комитета.