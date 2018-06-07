Суд в Стокгольме объявит приговор убийце пятерых человек

Шведский суд должен объявить 7 июня приговор в отношении гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, совершившего наезд на грузовике, в результате которого в прошлом году в Стокгольме погибли пять человек. Акилов признал, что 7 апреля 2017 года управлял угнанным грузовиком на оживленной пешеходной улице в центре шведской столицы и направил его на трех шведов, среди которых была 11-летняя девочка, а также британец и бельгийка. Еще десять человек получили ранения.

Более 100 человек выступили свидетелями в ходе почти трехмесячного судебного разбирательства в окружном суде Стокгольма. Среди свидетелей были оставшиеся в живых и родственники погибших. Судебные слушания сопровождались усиленными мерами безопасности.

40-летний Акилов является единственным подозреваемым и признал, что его целью было заставить Швецию прекратить борьбу с экстремистской группой "Исламское государство" (запрещенной в России). Обвинение потребовало, чтобы Акилов был признан виновным в терроризме и был приговорен к пожизненному заключению после изгнания из Швеции, где заключенные, отбывающие пожизненные сроки, остаются за решеткой в среднем 16 лет.

Адвокат Акилова попросил меньший тюремный срок, отметив, что его клиент сотрудничал со следователями после ареста.

Акилов - строительный работник и этнический таджик из Узбекистана. Его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено Швецией в 2016 году. Он поклялся в верности "Исламскому государству" накануне нападения, но ни одна организация не взяла на себя ответственность за него. Однако совместное расследование, проведенное Узбекской и Таджикской службами РС/РСЕ и шведским информационным агентством TT обнаружило, что Акилов был в прямом контакте с боевиками "Исламского государства" из Таджикистана до, во время и после нападения в Стокгольме.