В Пскове организатора митингов привлекают к ответственности

Активист псковского штаба Алексея Навального, организатор протестных митингов Павел Чернов, сегодня был вызван в комиссию по делам несовершеннолетних. Повестку ему выписала полиция города Пскова: Чернов подозревается в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей из-за публикаций его 11-летнего сына в соцсети "Вконтакте".

На личной странице ребенка полицейские обнаружили 40-секундный ролик "Дискофюрер" и усмотрели в нем правонарушение по статье производство и размещение экстремистских материалов. К ответу решили призвать отца-оппозиционера, поскольку ребенок не достиг возраста привлечения к административной ответственности. При этом видеоролик, который привлек внимание полиции, в федеральном списке экстремистских материалов отсутствует.

Как рассказал Павел Чернов корреспонденту Радио Свобода, комиссия по делам несовершеннолетних вернула протокол на доработку обратно в полицию. При этом в деле появилась еще одна административная статья — 20.3, публичное демонстрирование нацистской символики.

Павел Чернов известен в Пскове как активный сторонник оппозиционера Алексея Навального. Он выступал организатором митинга 26 марта 2017 года "Он нам не Димон" и ряда других. Был неоднократно задержан на публичных акциях, но каждый раз доказывал свою невиновность в суде.