В Швеции приговорен к пожизненному заключению гражданин Узбекистана

Шведский суд приговорил гражданина Узбекистана Рахмата Акилова к пожизненному заключению за убийство пяти человек и ранение еще 10 человек. В апреле 2017 года Акилов совершил преднамеренный наезд на угнанном грузовике в центре Стокгольма.

Стокгольмский суд заявил, что подсудимый был признан виновным "в совершении террористического преступления путем убийства". Ему назначено наказание в виде пожизненного заключения, говорится в заявлении суда.

7 апреля прошлого года Акилов захватил грузовик с пивом у ресторана в центре Стокгольма и проехал около 500 метров вниз по пешеходной улице, давя пешеходов, а затем врезался в универмаг.

Он был арестован в тот же день возле бензозаправочной станции в пригороде Стокгольма после того, как был опознан по изображениям камер наружного наблюдения, и быстро признался, что является водителем грузовика. Он заявил во время судебного разбирательства, что хочет наказать Швецию за ее участие в глобальной борьбе против радикальной группировки "Исламское государство" (запрещенной в России). Ранее Акилову было отказано в политическом убежище в Швеции.