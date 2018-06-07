Сергею Мохнаткину не оказывают медицинскую помощь в ИК-21

В конце мая Сергея Мохнаткина, отбывающего наказание в ИК-21 Архангельской области, госпитализировали с жалобами на боли в позвоночнике, глазах и отеки ног, однако быстро оттуда выписали, не оказав должного лечения. Об этом рассказал общественный защитник Андрей Креков, побывавший у осужденного в колонии.

"Его перевели из ИК в областную больницу УФСИН после визита врачей, – приводит слова Крекова "Медиазона". – Он недолго пробыл в отделении неврологии, после чего его увезли обратно. По сути, лечения никакого не оказывали".

Креков подчеркнул, что возможности лечить Мохнаткина в Архангельской области нет в принципе. "Там даже с МРТ проблемы. Аппарата во фсиновской больнице нет".

Сейчас Мохнаткин добивается перевода в тюремную больницу имени Гааза в Петербурге, где ему могли бы оказать необходимую помощь. Но по словам его защитника, "сотрудники ИК-21 абсолютно пренебрегают нормами закона".

64-летний оппозиционер Сергей Мохнаткин отбывает наказание по нескольким статьям УК РФ. В январе 2014 он был приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима: по версии следствия, Мохнаткин напал на полицейских во время протестной акции "Стратегия-31" в центре Москвы. Уже в тюрьме оппозиционера обвинили в оскорблении представителя власти, к его сроку добавили еще 11 месяцев. Весной 2016 года против Мохнаткина возбудили дело о дезорганизации работы ИК-4, в которой он тогда отбывал наказание, и дали еще два с половиной года. Адвокат осужденного Владимир Степанов отмечал, что дело было сфабриковано, чтобы скрыть избиение оппозиционера сотрудниками ФСИН, после которого у него диагностировали компрессионные переломы двух поясничных позвонков.