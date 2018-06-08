Парламент Франции запрещает смартфоны в школах

Нижняя палата парламента Франции проголосовала за законопроект, который запретит учащимся начальных и средних классов пользоваться в школе мобильными телефонами и смартфонами, за исключением случаев, когда это будет прямо разрешено правилами, сообщает France 24. В случае если документ будет утвержден сенатом и подписан президентом, уже с сентября детям в возрасте до 15 лет будет запрещено притрагиваться к экранным аппаратам во время нахождения в здании и на территории школы.

Запрет призван бороться с "неуместными" способами применения устройств – хулиганством в киберпространстве, просмотром порносайтов, а также общей компьютерной зависимостью. Министерство образования страны, ставшее инициатором принятия закона, надеется, что новый нормативный акт заставит школьников больше времени уделять учебному процессу.

Противники закона в парламенте заявили о его "абсурдности" и привели целый ряд контраргументов. Во-первых, в половине начальных и средних французских школ аналогичный запрет уже действует. Во-вторых, нет возможностей проконтролировать исполнение новых правил. В-третьих, не предусмотрено как таковых санкций за их нарушение. По мнению юристов, учителя не вправе изымать устройства, поскольку это стало бы нарушением права частной собственности.

Парламентская оппозиция рассматривает законопроект как пиар-ход президента Франции Эммануэля Макрона, который обещал ввести такой запрет во время президентской гонки.

Запрет на использование телефонов учащимися существует в США, Греции, Таджикистане, Азербайджане и ряде других стран: школьникам нельзя доставать устройства из портфеля, использовать их в качестве фото- и видеокамер, а также разговаривать по мобильной связи.