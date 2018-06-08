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Сергей Собянин подал документы для выдвижения в мэры Москвы

Сергей Собянин

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подал документы для выдвижения кандидатом на новых выборах главы города. Он заявил, что идет на них как самовыдвиженец.

"Сбор десятков тысяч подписей – это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей", – сказал Собянин журналистам после подачи документов в Мосгоризбирком. По закону кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, а также подписи 36 тысяч избирателей.

Ранее документы для выдвижения в мэры подали член партии "Зеленые" космонавт Сергей Ревин, глава Таганского района Илья Свиридов из партии "Справедливая Россия", известный гомофобными высказываниями предприниматель Герман Стерлигов и еще три кандидата.

Со дня на день в Мосгоризбиркоме ждут кандидата от партии КПРФ (им стал экс-депутат Госдумы Вадим Кумин) и партии "Яблоко", которая назовет имя своего кандидата на завтрашней конференции. Перед ней лидер "Яблока" Григорий Явлинский встретился с Сергеем Собяниным. "Мэрия хотела бы, чтобы мы кого-то выдвинули – например, Митрохина, они его знают", – рассказал Явлинский "Интерфаксу" по итогам встречи. В мае "Яблоко" провело праймериз по выборам кандидата в мэры, которые выиграл глава Тверского муниципального округа Яков Якубович. Однако после объявления результатов он снял свою кандидатуру в пользу Сергея Митрохина.

О намерении бороться за пост главы города также заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и оппозиционные политики – Дмитрий Гудков и глава Красносельского района Москвы Илья Яшин.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Мосгоризбирком принимает документы на выдвижение кандидатом до 2 июля.

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