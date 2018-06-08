Сергей Собянин подал документы для выдвижения в мэры Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подал документы для выдвижения кандидатом на новых выборах главы города. Он заявил, что идет на них как самовыдвиженец.

"Сбор десятков тысяч подписей – это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей", – сказал Собянин журналистам после подачи документов в Мосгоризбирком. По закону кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, а также подписи 36 тысяч избирателей.

Ранее документы для выдвижения в мэры подали член партии "Зеленые" космонавт Сергей Ревин, глава Таганского района Илья Свиридов из партии "Справедливая Россия", известный гомофобными высказываниями предприниматель Герман Стерлигов и еще три кандидата.

Со дня на день в Мосгоризбиркоме ждут кандидата от партии КПРФ (им стал экс-депутат Госдумы Вадим Кумин) и партии "Яблоко", которая назовет имя своего кандидата на завтрашней конференции. Перед ней лидер "Яблока" Григорий Явлинский встретился с Сергеем Собяниным. "Мэрия хотела бы, чтобы мы кого-то выдвинули – например, Митрохина, они его знают", – рассказал Явлинский "Интерфаксу" по итогам встречи. В мае "Яблоко" провело праймериз по выборам кандидата в мэры, которые выиграл глава Тверского муниципального округа Яков Якубович. Однако после объявления результатов он снял свою кандидатуру в пользу Сергея Митрохина.

О намерении бороться за пост главы города также заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и оппозиционные политики – Дмитрий Гудков и глава Красносельского района Москвы Илья Яшин.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Мосгоризбирком принимает документы на выдвижение кандидатом до 2 июля.