Кандидатом на выборы мэра Москвы выдвинули космонавта Сергея Ревина

Российская экологическая партия "Зеленые" выдвинула кандидатом на выборы мэра Москвы космонавта Сергея Ревина. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ревин отметил, что "Зеленым" предстоит сделать так, чтобы их партия стала более узнаваемой в Москве. Кандидат предложил программу, в которую войдет "три уникальных проекта", связанных с изучением экологии и сортировкой мусора.

Также об участии в выборах на пост мэра Москвы заявил предприниматель Герман Стерлигов. Он собирается сократить население столицы до одного миллиона человек. Стерлигов обещает каждому "взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях" за счет бюджета Москвы.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О намерении участвовать в них объявили действующий мэр Сергей Собянин, муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский.