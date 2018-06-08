В Санкт-Петербурге активистку оштрафовали за картину с Путиным

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 160 тысяч рублей активистку Варю Михайлову за то, что она несла на первомайском шествии картину с изображением президента России Владимира Путина. Об этом активистка сообщила в твиттере.

Михайлову обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Картину "Девять стадий разложения вождя" арт-группы "Родина" суд постановил уничтожить.

Вместе с Михайловой на первомайском шествии в Санкт-Петербурге были задержаны активисты Алексей Назаров, Кирилл Федоров и Игорь Кочетков. Они развернули флаги с цветами ЛГБТ-сообщества. Их обвинили в нарушении порядка проведения публичных мероприятий, однако суд прекратил административное дело.