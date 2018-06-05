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В Петербурге прекратили дело о флаге ЛГБТ на первомайском шествии

Флаг с цветами ЛГБТ-сообщества (Иллюстративное фото)

Суд в Санкт-Петербурге прекратил дело в отношении Кирилла Федорова и Игоря Кочеткова за ношение радужного флага на первомайской демонстрации. Их обвиняли в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Об этом сообщил гей-активист Алексей Назаров в своём твиттере.

По информации проекта ОВД-Инфо, всего на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге было задержано четверо человек за ношение флагов с цветами ЛГБТ-сообщества.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за якобы расположенных поблизости школ и детских садов.

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