Футбол как чрезвычайное происшествие. МВД и люди с аутизмом. Эфир в 21:05

Ни фейерверков, ни свадеб, ни шашлыков. В России усиливают меры безопасности перед Чемпионатом Мира по футболу.
Мало купить билет, нужно, чтобы ФСБ разрешила прийти на матч. Болельщик из Екатеринбурга судится за право сходить на футбол.
Люди с аутизмом и российская полиция. В рунете началась кампания в защиту прав граждан с ментальными нарушениями.
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