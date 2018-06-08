Футбол как чрезвычайное происшествие. МВД и люди с аутизмом. Эфир в 21:05

Ни фейерверков, ни свадеб, ни шашлыков. В России усиливают меры безопасности перед Чемпионатом Мира по футболу.

Мало купить билет, нужно, чтобы ФСБ разрешила прийти на матч. Болельщик из Екатеринбурга судится за право сходить на футбол.

Люди с аутизмом и российская полиция. В рунете началась кампания в защиту прав граждан с ментальными нарушениями.