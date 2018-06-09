Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Выбор Свободы

Дорога в Лабытнанги. Архиепископа Климента не допустили к Олегу Сенцову

4 июня адвокат Дмитрий Динзе, режиссер Аскольд Куров и архиепископ УПЦ Климент побывали в ИК-8 в городе Лабытнанги, где продолжает бессрочную голодовку украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Архиепископ Климент приехал к Сенцову из Симферополя по собственному желанию и никак не ожидал, что ИК попросит у него документальное подтверждение статуса священнослужителя. Аскольд Куров, автор фильма "Процесс" о суде над Олегом Сенцовым, снял этот сюжет о поездке архиепископа Климента в Лабытнанги.

Дорога в Лабытнанги
Embed
Дорога в Лабытнанги

No media source currently available

0:00 0:09:06 0:00

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG