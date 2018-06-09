Дорога в Лабытнанги. Архиепископа Климента не допустили к Олегу Сенцову

4 июня адвокат Дмитрий Динзе, режиссер Аскольд Куров и архиепископ УПЦ Климент побывали в ИК-8 в городе Лабытнанги, где продолжает бессрочную голодовку украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Архиепископ Климент приехал к Сенцову из Симферополя по собственному желанию и никак не ожидал, что ИК попросит у него документальное подтверждение статуса священнослужителя. Аскольд Куров, автор фильма "Процесс" о суде над Олегом Сенцовым, снял этот сюжет о поездке архиепископа Климента в Лабытнанги.