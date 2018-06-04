Сенцова предупредили о вероятном отказе почек в скором времени

Олег Сенцов за время голодовки потерял около восьми килограммов веса, однако состояние его здоровье удовлетворительное. Это показало сегодняшнее медицинское обследование украинского режиссера, сообщил Радио Свобода его адвокат Дмитрий Динзе.

Тюремный врач при этом предупредил Сенцова о вероятном отказе почек в скором времени. В этом случае режиссера переведут на принудительное кормление, которое, однако, сможет поддерживать работу его организма не более месяца.

Динзе также рассказал, что Сенцов поблагодарил всех, кто его поддерживает. Режиссер заявил, что не собирается прекращать голодовку, его цель – "сдвинуть с места" процесс по обмену политзаключенными между Россией и Украиной.

Олег Сенцов голодает уже 22 дня. Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.

В последние дни по всему миру проходят акции в защиту Сенцова. В понедельник, помимо адвоката Дмитрия Динзе, украинского режиссера в колонии "Белый медведь" также посетил режиссер Аскольд Куров и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Интервью с Аскольдом Куровым о его встрече с Сенцовым читайте здесь