В центре Киева читают рассказы Олега Сенцова в знак поддержки

В центре Киева проходит акция "Вслух" в поддержку режиссера Олега Сенцова. Друзья и коллеги режиссера, а также известные журналисты, актеры и музыканты читают рассказы, которые Сенцов написал в заключении.

Украинский режиссёр отбывает срок в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. 14 мая он начал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Акции в поддержку Сенцова #SaveOlegSentsov проходят во многих городах мира. В поддержку режиссёра высказались международные правозащитные организации и политики.

Ранее сегодня стало известно, что президенты России и Украины обсудили ситуацию с заключёнными. В ближайшее время заключённых посетят уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключённых в России и на Украине.