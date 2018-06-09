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В центре Киева читают рассказы Олега Сенцова в знак поддержки

Акция "Вслух" в поддержку Олега Сенцова, Киев, 9 июня 2018 года

В центре Киева проходит акция "Вслух" в поддержку режиссера Олега Сенцова. Друзья и коллеги режиссера, а также известные журналисты, актеры и музыканты читают рассказы, которые Сенцов написал в заключении.

Украинский режиссёр отбывает срок в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. 14 мая он начал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Акции в поддержку Сенцова #SaveOlegSentsov проходят во многих городах мира. В поддержку режиссёра высказались международные правозащитные организации и политики.

Ранее сегодня стало известно, что президенты России и Украины обсудили ситуацию с заключёнными. В ближайшее время заключённых посетят уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключённых в России и на Украине.

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