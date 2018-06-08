Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Председатель Евросоюза призвал лидеров G7 поддержать Сенцова

Дональд Туск

Председатель Европейского союза Дональд Туск призвал лидеров стран-участниц "Большой семерки" выразить поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову. "Наша солидарности может спасти его жизнь", – заявил Туск.

Сенцов уже 26 дней держит голодовку в российской колонии. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России. Международная правозащитная организация Amnesty International попросила всех неравнодушных 8 и 9 июня присоединиться к глобальной онлайн-акции #SaveOlegSentsov и написать в комментариях на страницах лидеров "Большой семёрки" призывы оказать давление на Кремль и добиться освобождения Сенцова.

Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Правозащитники и сам Сенцов называют дело сфабрикованным. Сенцов заявляет, что будет держать голодовку "до конца".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG