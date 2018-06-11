Европарламент может призвать к бойкоту чемпионата мира по футболу

Депутаты Европейского парламента собираются внести в резолюцию по правам человека в России пункт о дипломатическом бойкоте чиновников стран Евросоюза чемпионата мира по футболу, который на днях стартует в Москве. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира в резолюции по правам человека в России, которую должны принять 14 июня», – написал журналист в своем Твиттере. Источник информации он не назвал.

Ранее о бойкоте чемпионата мира заявили чиновники четырех стран-участниц турнира.

В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что члены королевской семьи и британские министры не поедут в Россию из-за отравления бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В знак солидарности с Великобританией дипломатический бойкот поддержала Исландия.

Позднее о своем решении не присутствовать на церемонии открытия чемпионата заявил президент Польши Анджей Дуда.

7 июня решение не посещать Россию приняли члены правительства Австралии: министр иностранных дел страны Джули Бишоп объявила, что на играх сборной будет присутствовать только посол.