Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы.

34-летний оппозиционный политик идет на выборы как самовыдвиженец. Это значит, что для регистрации кандидатом ему необходимо будет собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, а также подписи 36 тысяч избирателей.

В разговоре с Радио Свобода Яшин отметил, что сделать это будет невероятно трудно. "Если 110 подписей депутатов собрать вполне реально - уже сейчас я заручился поддержкой порядка восьмидесяти муниципалов - то по округам, конечно, явный недобор. Ясно, что решение о том, допускать меня до выборов, или нет, будет политическим. Приниматься оно будет непосредственно мэрией и администрацией президента".

Также Яшин заявил, что первоочередной задачей для него является даже не сбор подписей, а переговоры с другими демократическими силами с целью выдвинуть единого кандидата от оппозиции. "Если мы не договоримся, а мэрия зарегистрирует всех, бенефициаром такого решения будет только один человек – действующий мэр Собянин. Но я не оставляю надежд, что договориться нам всё-таки удастся. Дмитрий Гудков уже выразил готовность сесть за стол переговоров. Ждём "Яблоко", которое пока не может определиться со своим кандидатом".

На 11 июня документы для участия в выборах подали десять человек. Семеро из них — самовыдвиженцы: кроме Яшина, это действующий мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов и председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров. Еще три кандидата подали документы от политических партий: бывший депутат Госдумы Вадим Кумин - от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов - от "Справедливой России", и летчик-космонавт Сергей Ревин - от партии "Зеленые".

О намерении бороться за пост мэра также заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Партия "Яблоко" планирует объявить имя своего кандидата на этой неделе.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Мосгоризбирком принимает документы на выдвижение кандидатом до 2 июля.