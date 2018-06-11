Жителя Кузбасса судят за покупку солнцезащитных очков

Житель Новокузнецка Алексей Жаворонков стал фигурантом уголовного дела после покупки в интернете солнцезащитных очков со встроенной видеокамерой.

Осенью 2017 года Жаворонков заказал товар из Китая, однако до него посылка не дошла. Сотрудники екатеринбургской таможни обнаружили, что данная модель очков входит в перечень запрещенного на территории России оборудования, и отправили данные получателя в полицию. Через несколько дней против Жаворонкова возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По словам обвиняемого, о том, что такое оборудование запрещено, он не знал - очки ему были необходимы только для того, чтобы снимать свои заезды на горных лыжах. Увлечение Жаворонкова горнолыжным спортом подтвердили его друзья и коллеги.

Статья о незаконном оборотк специальных технических средств была введена в уголовный кодекс в декабре 2011 года. Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до четырех лет.