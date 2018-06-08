Касьян связал уголовное преследование с карикатурой на Кадырова

Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук Алексей Касьян, к которому сегодня утром пришли с обыском, рассказал Радио Свобода подробности произошедшего. По словам ученого, обыск начался около семи часов утра. В квартире в это время была невеста Касьяна, открывшая дверь. Полицейские не предъявили ордер, сказав лишь, что обыск проводится в рамках уголовного дела, возбужденного статье о "возбуждении ненависти либо вражды". У лингвиста изъяли компьютерную технику, книги и старые листовки с "Марша несогласных".

"Кто именно подал заявление в прокуратуру – пока не понятно, – рассказал Касьян. – Последний раз мне угрожали 282 статьей представители издательского бизнеса в России, чьи интересы я сейчас нарушаю своей деятельностью в рамках проекта "Диссеропедия российских журналов". С другой стороны, полицейские, которые проводили обыск, говорили про карикатуру на [главу Чечни] Рамзана Кадырова в моем ЖЖ. Видимо, это знаменитая карикатура из "Шарли Эбдо", где персонаж, напоминающий Кадырова, занимается оральным сексом с мужчиной".

"Диссеропедия журналов" – проект сообщества "Диссернет", который разоблачает плагиат в докторских диссертациях. По словам Касьяна, параллельно с этим плагиатом существует рынок некачественных публикаций в научных журналах. "Они нужны как раз для защиты диссертаций. Или для ученых, работающих в ВУЗах или в НИИ, которые должны предоставлять отчеты о том, сколько научных статей они опубликовали за год. В связи с этим возник обширный серый рынок: журналы берут деньги с авторов и публикуют черти что, не следя за качеством, а авторы потом отчитываются этими публикациями перед государством и организациями, которые выдают гранты. Полтора года назад мы открыли онлайн базу подобных журналов и авторов".

Касьян утверждает, что в закрытых группах в фейсбуке издатели неоднократно выражали желание "приструнить" его. "Возможно, кто-то из них и ухватился за карикатуру в моем ЖЖ. Впрочем, это могут быть просто чеченцы, которые любят Кадырова".

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На вчерашней прямой линии Владимир Путин пообещал рассмотреть проблему применения в российских судах 282 статьи Уголовного кодекса. Президент отметил, что необходимо "определиться с понятиями" и, возможно, привлечь для этого Верховный суд. По этой статье за последние годы за репосты и "лайки" в социальных сетях к уголовной ответственности людей привлекли сотни человек.