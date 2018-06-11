Иван Ургант опроверг слухи о переезде в Израиль

Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о своём переезде в Израиль. Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что российский шоумен получил израильское гражданство вместе со своей женой и детьми. Заявление телеведущий опубликовал в профиле Instagram.

По словам Урганта, он действительно приехал на несколько дней в Израиль, так как там похоронены его прабабушка и тётя. Телеведущий заявил, что остается гражданином России и не собирается уезжать из страны.

В конце мая в СМИ появилась информация о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович получил гражданство Израиля, после того как у него возникли сложности с продлением долгосрочной британской визы, полученной им как гражданином России. Британские власти, как утверждается, запросили у владельца лондонского футбольного клуба "Челси", регулярно включаемого в рейтинги самых богатых людей Британии, дополнительные документы о происхождении его средств.