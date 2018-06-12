Доброе утро!

Сегодня в России празднуют День России – будут фестивали, парады (цветов, например), песни и пляски. Все везде перекроют и всем будет радостно. Накануне петербургские правозащитники отметили День России митингом на севере города в Удельном парке. Интернет на мероприятии глушили. Есть опасения, что дальнейшее движение протестных акций к северу от центра Петербурга может легко закончится в Финляндии.

Кое-какие новости, несмотря на праздник, все-таки есть.

В Сингапуре проходит встреча президента США и лидера КНДР.

США ввели новые санкции в отношении российских производителя водолазного оборудования и компаний, якобы причастных к кибератакам. Все они сотрудничают с ФСБ.

Главы МИД стран “нормандской четверки” на встрече в Берлине договорились работать над взаимным освобождением заключенных. Россия считает идею миротворческой миссии в Донбассе противоречащей минским договоренностям.

Испания согласилась принять судно с 629 мигрантами из Африки, от которого отказались Италия и Мальта.

Ким и Трамп: кто кого

В Сингапуре проходит первая в истории встреча американского президента с северокорейским вождем. По дороге на остров Сентоса, где проходят переговоры, Трамп отправил из машины радостный твит о решении (англ.) Верховного суда США, разрешающего штату Огайо убрать из списков избирателей тех, кто давно не голосовал. После прибытия к месту встречи он написал еще один твит.

За беседой двух лидеров с глазу на глаз (в присутствии переводчиков) последует встреча в расширенном составе и рабочий обед.

Сингапур серьезно подготовился к событию: традиционное рисовое блюдо наси лемак дополнили мясом с кимчи и переименовали в Трамп–Ким-чи наси лемак – даром что ли говядина в нем американская, а капуста кимчи – корейская.

Политический бэкграунд двух лидеров изложен тут, драматическая предыстория встречи – здесь.

Накануне северокорейский вождь погулял по Сингапуру и поздравил Путина с Днем России, отметив, что отношения между Москвой и Пхеньяном будут укрепляться, а глава Госдепартамента Майк Помпео пообещал КНДР “уникальные” гарантии безопасности в случае, если Северная Корея пойдет на полное ядерное разоружение. После саммита Помпео отбудет в Южную Корею, а Трамп полетит на остров Гуам, разбомбить американскую военную базу на котором еще так недавно грозился Ким Чен Ын.

США – Россия: кнут и пряник

США в очередной раз расширили санкции в отношении России: в список внесены трое граждан России, четыре компании и институт "Квант" – за сотрудничество с ФСБ и причастность к кибератакам. Одна из фирм занимает разработкой водолазного оборудования (и это якобы может грозить безопасности подводных кабелей, по которым передается большая часть мировых телекоммуникационных данных).

Этот шаг вроде бы противоречит недавнему требованию Дональда Трампа вернуть Россию в “большую семерку”. О том, какие последствия могут иметь “дружелюбные” высказывания Трампа в отношении России, рассуждает политолог Маша Липман.

Россия – Украина: медленно и неправильно

Главы МИД “нормандской четверки” на встрече в Берлине договорились начать работу над взаимным освобождением заключенных. Имени украинского кинорежиссера Олега Сенцова, уже почти месяц голодающего в российской колонии, глава российского МИДа Сергей Лавров не упомянул. Зато прямо заявил, что размещение миротворческой миссии в Донбассе (принципиальная договоренность о которой была достигнута ранее) противоречит минским договоренностям.

Разговор журналистов “Би-би-си” с “киллером” Аркадия Бабченко Алексеем Цымбалюком читайте здесь. Он не верит, что заказчик убийства Борис Герман работал на украинскую контрразведку, и считает, что указания Герман получал от российских спецслужб через упомянутого им в суде Вячеслава Пивоварника.

Президент Украины подписал закон о Высшем антикоррупционном суде и теперь должен подготовить закон, этот суд учреждающий.

Истинно христианское милосердие

Испания согласилась принять судно с 629 мигрантами на борту, в приеме которого отказали новые власти Италии и Мальта. Людей спасла в водах Ливии в ходе шести операций благотворительная организация SOS Méditerranée. Решение открыть порт Валенсии для этого судна принял новый премьер Испании социалист Педро Санчес, в Италии в приеме беженцев отказал глава МВД, лидер ультраправой партии “Лига” Маттео Сальвини.

“Лига” меж тем укрепила свои позиции в местных органах власти в ходе первого тура муниципальных выборов в Италии. Как ожидается, после второго тура (который пройдет 24 июня) левые и центристы лишатся власти во многих городах, традиционно за них голосовавших.

Самое время начать три ссылки материалами о временах торжества нацизма:

Рассказ о том, как прототип булгаковского Воланда спас Зигмунда Фрейда от нацистов и отрывок из воспоминаний Марии Ялович-Симон – еврейки, которой удалось пережить годы нацизма прямо в Берлине (в Германии таких людей называют “подводными лодками”, их было примерно 1700 человек).

“Существует официально базирующийся в Иркутске, но имеющий филиалы практически во всех крупных западносибирских городах клуб “Дортмунд”, в полном соответствии с названием “реконструирующий жизнь” немецкого города Дортмунда второй половины XIV — начала XV века”. То, что мы живем в эпоху реконструкторов, стало окончательно понятно с началом военных действий в Донбассе. О мирной жизни реконструкторов, особенно об экономических ее аспектах, подробно рассказано тут.

О будущем – интервью с художником Гришей Брускиным: “Время спрессовалось. Явился универсальный оборотень времени — темпоральность. Засада, в которой пропадает настоящее”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок